Jovanotti docente per un giorno all’università di Palermo

Palermo – In aula magna 400 studenti e altri 6mila collegati su Teams: Lorenzo Jovanotti torna all’Università di Palermo e dialoga con i giovani in un incontro che mette al centro musica, futuro e visione.

L’appuntamento si è svolto oggi, 13 aprile, nell’aula magna Li Donni del Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche, alla presenza del rettore Massimo Midiri e del sindaco Roberto Lagalla. A guidare il confronto il professore Sergio Bonanzinga.

Durante l’incontro, il cantautore ha parlato del suo legame con la Sicilia e del valore culturale del Mediterraneo: «Voi che studiate qui a Palermo non siete nella periferia dell’Europa, ma nel suo centro culturale». Un invito a ribaltare prospettive e a riconoscere nel Sud un punto nevralgico di produzione culturale.

Ampio spazio anche al tema del futuro e del rapporto con la tecnologia. «Oggi la periferia non esiste più: se hai un’idea puoi realizzarla anche con un cellulare», ha spiegato, senza però rinunciare a un richiamo forte all’impegno: «La fatica è una parola magica. Senza fatica non si ottiene nulla».

Tra musica e riflessione, Jovanotti ha lanciato un appello diretto agli studenti: «Non vivere nel lamento, ma cercare sempre di andare oltre, costruire e non perdere tempo. Lo studio è lo strumento fondamentale».

L’incontro si è concluso con le domande degli studenti e con un momento simbolico: la consegna al cantautore della felpa dell’Università di Palermo.

© Riproduzione riservata