Jovanotti e Mattarella insieme all’Istituto penale Nisida per nuovo anno scolastico

Nisida, Napoli – “Mi unisco agli studenti che pacificamente manifestano oggi per chiedere la fine delle uccisioni indiscriminate nella striscia di Gaza”.

Così Jovanotti accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’inanugurazione del nuovo anno scolastico all’Istituto penale Nisida.

“Per me la musica è libertà dentro delle regole che sono quelle della musica stessa”, ha aggiunto il cantautore, rispondendo ad una domanda dei ragazzi.

“La scuola è lo strumento, il veicolo per il futuro. Il futuro riguarda tutti, ovunque ci si trovi: ci si scopre nella scuola, si costruisce l’avvenire”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Nisida una delle sue tappe a Napoli in occasione della cerimonia di apertura dell’anno scolastico. Con il capo dello Stato, oltre al ministro Valditara, il cantante Jovanotti. Quest’ultimo, parlando dall’Istituto penale per minorenni di Nisida, ha dichiarato: “Io credo nella scuola, a me ha dato moltissimo, ho scoperto a scuola le mie potenzialità, ho definito i miei orizzonti e li ho allargati”.

