Jovanotti incontra gli studenti dell’Università di Palermo

Palermo – Jovanotti incontrerà gli studenti dell’Università di Palermo. L’appuntamento è in programma lunedì prossimo, alle 13, nell’aula magna Li Donni del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche, al Campus universitario (edificio 13) in viale delle Scienze.L’incontro, riservato agli studenti dell’ateneo, sarà coordinato dall’etnomusicologo Sergio Bonanzinga e sarà presente il maestro puparo e drammaturgo Mimmo Cuticchio. Sono previsti i saluti del sindaco Roberto Lagalla e del rettore Massimo Midiri.

Per accedere all’incontro gli studenti dovranno prenotarsi sino a esaurimento posti in un link che ciascuno ha ricevuto per via telematica. Per consentire a tutti di vedere l’incontro, dati i posti limitati, l’università pubblicherà un link con la diretta in streaming.

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