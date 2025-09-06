Judo, la ragusana Savita Russo conquista per la seconda volta il titolo di campionessa europea juniores

Ragusa – Savita Russo, atleta ragusana della Koizumi di Scicli, si conferma una delle più promettenti giovani judoka italiane. Per la seconda volta, diventa campionessa europea juniores nella categoria -63 kg, dopo aver già conquistato il titolo nel 2023. Nella seconda giornata di gare nella Gopass Arena di Bratislava, dopo la splendida prestazione di giovedì per gli azzurri (cinque medaglie), ieri è stata la volta di Savita Russo, che ha superato, nell’ordine, Mazouzi (Slovenia), poi la turca Oruc e in semifinale la Boursas (Francia). In finale ha trovato la tedesca Bauer detentrice del titolo europeo del 2024.

Questa giovane atleta di appena 18 anni ha dimostrato una straordinaria abilità e determinazione, vincendo tre incontri su quattro per punteggio tecnico e raggiungendo la medaglia di bronzo ai campionati europei di judo 2024. La sua vittoria è stata particolarmente emozionante, considerando che ha dovuto fronteggiare una situazione di svantaggio contro la croata Katarina Kristo, ma ha dimostrato grande tenacia e abilità, vincendo infine per ippon con una tecnica Uchi Mata. Savita Russo è un esempio di dedizione e passione per lo sport, e la sua carriera è sicuramente da seguire con attenzione. La sua vittoria non solo è un orgoglio per la Sicilia, ma anche per l’Italia internazionale.