Judo, la ragusana Savita Russo conquista per la seconda volta il titolo di campionessa europea juniores

Nella categoria -63 kg si conferma una delle più promettenti giovani judoka italiane
di Redazione
Ragusa – Savita Russo, atleta ragusana della Koizumi di Scicli, si conferma una delle più promettenti giovani judoka italiane. Per la seconda volta, diventa campionessa europea juniores nella categoria -63 kg, dopo aver già conquistato il titolo nel 2023. Nella seconda giornata di gare nella Gopass Arena di Bratislava, dopo la splendida prestazione di giovedì per gli azzurri (cinque medaglie), ieri è stata la volta di Savita Russo, che ha superato, nell’ordine, Mazouzi (Slovenia), poi la turca Oruc e in semifinale la Boursas (Francia). In finale ha trovato la tedesca Bauer detentrice del titolo europeo del 2024.
© Riproduzione riservata