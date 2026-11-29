Scicli – Mustang, il viaggio di una vita per Kasia Smutniak.

“Quando ho sentito questa parola all’inizio mi è rimasta molto impressa e mi sono chiesta che cosa c’entrasse in realtà con la parola Mustang che conoscevo io, che è il nome dei cavalli, la razza di cavalli americana, oppure la macchina, la Ford Mustang”.

Mustang è in realtà anche una regione del Nepal ai confini con il Tibet, dove l’attrice e Pietro Taricone viaggiarono per la prima volta nel 2003. A raccontare la loro storia è la figlia Sophie Taricone, che intraprende il racconto dai filmati girati dai genitori durante quel viaggio.

Mustang è anche il titolo del documentario di Kasia Smutniak, della durata di 105 minuti, presentato a Scicli, al Nuovo Cine Teatro Italia, per merito di Michele Avveduto, il 17 novembre, durante una serata condotta da Marianna Triberio.

Dopo la morte di Pietro, Kasia torna in Nepal con Sophie e, insieme a Kunzom Thakuri, realizza il progetto che aveva condiviso con lui: aprire una scuola che permetta ai bambini del luogo di studiare senza allontanarsi dalle famiglie e di mantenere viva la propria cultura. È la Solar Ghami School, fondata nel 2011. Il film intreccia così la memoria di famiglia con la storia della scuola e della comunità che la tiene in vita. Sul palco del Teatro Italia (che ha registrato sold out), col suo vestito tibetano, c’è Kunzom Thakuri, inseparabile compagna di viaggio e punto di riferimento della Solar Ghami School nel Mustang.

“Per me Mustang è un viaggio e se viaggio è stato è stato un viaggio di una vita”, esordisce Kasia, subito brava nel far prevalere i contenuti sul suo personaggio.

“Con questo film volevo lasciare al pubblico un briciolo di speranza, raccontando una realtà in cui si dedica il tempo alla ricerca di momenti di felicità durante la giornata. E questa felicità è contagiosa, estremamente contagiosa; anche la paura è contagiosa! E così la felicità. Io ad esempio sono nata in una cultura dove mia nonna mi diceva di non svelare agli altri quando ero felice. Nel Mustang invece si condividono le cose positive. I bambini e gli anziani sono persone più importanti all’interno della società. Gli anziani sono i portatori della saggezza perché hanno fatto un percorso, sono sempre interpellati quando c’è da decidere qualcosa che ha una valenza per la società. Alla stessa maniera sono anche importanti i bambini e anche i bambini hanno la voce. Lì i bambini sono degli esseri più connessi con, come dire, con la sfera spirituale, esattamente come gli anziani, i bambini sono puri, sono all’inizio della strada. Loro credono davvero in questa cosa perché non hanno le nostre sovrastrutture sociali. Non gli è stato ancora insegnato un parametro entro il quale si dovranno muovere per sopravvivere nella società.

In più nella società del Mustang esiste la totale parità tra maschile e femminile. Esiste sia nella società, sia nella sfera spirituale religiosa dove le loro rappresentazioni sacre sono sia uomini che donne e alcune figure che possono essere ambe due, tipo Padmasambhava. Addirittura le icone sacre possono essere metà uomini, esseri umani, metà animali perché tutte le cose viventi sono uguali alla pari. Non solo, gli esseri umani non sono gli esseri viventi più importanti.

Faccio un esempio per spiegare questo concetto: vado a Palermo e alla mia amica voglio fare vedere quell’albero che ho visto una volta, sì, un albero. Le ho detto: voglio farti conoscere l’albero. Io lo so che impazzisce per quell’albero. Più che per un edificio. Ecco, questo è un pensiero comune nel Mustang.

Alcuni dicono della povertà di questa regione. E io ho pensato: ma quale povertà? Povertà di cosa? Chi te lo dice? La semplicità non è la povertà. La povertà è quando perdi la tua cultura e non puoi vivere la tua cultura pienamente. Allora sì che diventi povero. Ma nel Mustang nessuno muore di fame. Non ci sono orfanotrofi. Non ci sono persone che dormono fuori. Lo fanno semmai per scelta, come una strada spirituale”.

Kasia parla di memoria.

“Oggi grazie alle moderne tecnologie affastelliamo foto del nostro presente, ma nessuna foto che scattiamo rimane nella nostra memoria.

Le foto dei nostri nonni, dei nostri bisnonni sono davvero pochissime. Eppure, l’unica loro foto con gli occhi chiusi, che non è di certo una foto perfetta è quella che ci fa tiene attaccati a ogni dettaglio.

Allora dico stampatele le foto, conservatele come si faceva al tempo dell’analogico.

Fatevi un album e stampate queste foto perché queste foto rimarranno e tutto quello che rimarrà di voi saranno poche cose. A questa cosa in realtà ci sono arrivata pochi anni fa: ogni film, ogni cosa impressa è per sempre, non ha una scadenza. Finché ci saranno i proiettori, finché ci saranno le persone che vorranno vedere, è un per sempre. E poi magari un giorno finirà tutto questo. Ecco, mi piace pensare di aver fatto una cosa che resta nel tempo”.

Il film è uscito in sala solo tre giorni, 23, 24 e 25 novembre. È stato scritto con Marella Bombini e prodotto da Fandango.

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