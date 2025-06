Kateryna: “Il mio violino racconta l’amore tra la mia anima e la Sicilia”. VIDEO

Kateryna è una giovane violinista che ha trovato nella Sicilia non solo un luogo dove vivere, ma una vera fonte d’ispirazione.

Pozzallo – C’è chi suona per mestiere, e chi invece fa del proprio strumento una voce dell’anima. Kateryna è una giovane violinista che ha trovato nella Sicilia non solo un luogo dove vivere, ma una vera fonte d’ispirazione. Nelle sue note si intrecciano emozioni profonde e il legame con un’isola che l’ha accolta con calore. L’abbiamo incontrata dopo la pubblicazione del suo ultimo video musicale, girato tra le vie di Pozzallo e le coste poetiche di Sampieri.

Kateryna, partiamo da una domanda semplice ma inevitabile: perché la Sicilia?

Quando sono arrivata, non conoscevo quasi nulla di questa terra. Ma ho sentito subito qualcosa di familiare: la luce, il calore delle persone, l’odore del mare… È stato come un abbraccio. E io ho risposto con tutto il cuore.

Hai trasformato questa accoglienza in musica. Come nasce la melodia che hai appena pubblicato?

L’ho composta insieme a un caro amico. Non volevamo usare parole, perché certe emozioni si raccontano meglio in silenzio. È una melodia che parla d’amore – non solo tra persone, ma tra un’anima e un luogo. Ogni nota racchiude un ricordo, un respiro, un momento di bellezza.

Nel video si vedono scorci di Pozzallo e Sampieri. Come mai questa scelta?

Pozzallo è un luogo che trasmette pace e senso di umanità. Le sue strade sembrano raccontare storie antiche, cariche di significato. Mi sembrava giusto farle risuonare con la mia musica.

Sampieri, invece, è come un sogno. Il mare, le luci, le rocce… tutto sembra fatto per accogliere una melodia. È uno scenario che tocca il cuore.

Cosa speri arrivi a chi ascolta la tua musica?

Vorrei che si sentisse l’amore. Un amore che abbraccia tutto: la vita, i luoghi, le persone. Un amore che solleva, che ispira, che non conosce limiti. Se anche solo una nota riesce a trasmettere questa sensazione, allora la musica ha già compiuto il suo miracolo.

Ultima domanda: come vedi il tuo futuro?

Porto dentro di me tante idee che vorrei trasformare in progetti concreti, e ho tanta musica nel cuore che sento il bisogno di condividere con gli altri. Finché avrò il mio violino, continuerò a raccontare storie senza parole.

