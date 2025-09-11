Katia Ricciarelli contesta il testamento di Pippo Baudo: «Inaccettabile quella quota alla sua segretaria»

Che le cose sarebbero andate così, aggiunge, «non è stata una sorpresa». Ricciarelli ricorda di essere stata «la prima a raccontare che quella della segretaria fosse diventata una presenza importante nella vita di Pippo: tanti amici si sfogavano con me perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui».

Tuttavia, sottolinea, «mai avrei immaginato che mi fosse preclusa la possibilità di salutare per un’ultima volta quello che è stato il mio compagno di vita per diciott’anni. Ho appreso la notizia della morte di Pippo tramite messaggi di condoglianze scritti da amici e colleghi, la sera del 16 agosto». L’ultima volta ha visto Baudo «nel 2019 a un concerto all’Arena di Verona. Non ci siamo detti una parola e ci siamo abbracciati. Con lui c’era anche lei». «Immaginavo e speravo di essere messa al corrente di un’eventuale malattia dell’uomo con il quale ho condiviso quasi vent’anni di vita. Invece niente. Non una telefonata, un messaggio: niente di niente», afferma.