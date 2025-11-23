Kevin Di Paola, 18 anni appena compiuti, morto in un incidente sulla Palermo-Sciacca

Palermo – I 18 anni appena compiuti, l’anno della maturità e dei sogni da realizzare: Kevin Di Paola, residente a Borgetto, aveva una vita davanti ma alle volte il destino è davvero crudele e in un attimo tutto è svanito lasciando un dolore immenso nella sua famiglia. Il ragazzo, appena maggiorenne, è rimasto vittima del terribile scontro che si è verificato tra tre auto sabato a ora di pranzo lungo la Palermo-Sciacca, sulla statale 624 nel territorio di Camporeale.

Kevin frequentava il quinto anno dell’Istituto Tecnico Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico che ha voluto ricordare con un messaggio il giovane studente: “Una terribile notizia oggi ha sconvolto la nostra comunità scolastica. Uno studente della nostra scuola ha perso la vita in un tragico incidente stradale nella Palermo–Sciacca. In questo momento così drammatico ogni parola risulta superflua. La comunità scolastica dell’IT Dalla Chiesa si unisce al dolore della famiglia. Riposa in pace caro Kevin”.

Anche il Comune di Borgetto ha voluto manifestare la sua vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa di Kevin: “Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Kevin Di Paola – hanno scritto il sindaco Roberto Davì e gli assessori -. Ci stringiamo con affetto al dolore dei suoi genitori, della famiglia e di tutti coloro che gli volevano bene. Vi siamo vicini”.

Un’altra giovane vita, invece, lotta tra la vita e la morte: si tratta di una ragazza di 20 anni, D.M.L., trasportata in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Intubata, avrebbe riportato un grave trauma cranico. Altri quattro feriti, le cui condizioni non preoccupano, sono stati ricoverati negli ospedali Civico e Policlinico sempre del capoluogo siciliano.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto in primis tra una Fiat 500 e una Fiat Grande Punto, con una delle due auto che avrebbe invaso la corsia opposta impatto frontalmente con l’altro veicolo. Nell’impatto è rimasta cionvolta anche una Peugeot che viaggiava verso Palermo. Al momento del terribile scontro al chilometro 45 della statale 624 pioveva in maniera intensa e l’asfalto era bagnato.

