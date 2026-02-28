Kinto Future Cup: tre giovani sciclitani in lizza per la rappresentativa sud

Scicli – La Kinto Future Cup, prestigiosa competizione di calcio a cinque voluta dalla divisione calcio a cinque in collaborazione con il Club Italia che mette in vetrina i migliori prospetti under 19 italiani, ha selezionato tre atleti dello Scicli Sporting Club, Emanuele Cilio (2008), Davide Agosta (2009) e Stefano Zocco (2009), per il raduno della rappresentativa sud.

I tre giovani sciclitani, cresciuti dai tecnici Emanuele Re e Simone Gianní, saranno tra i 45 migliori prospetti isolani a competere per un posto nella rappresentativa sud, insieme a giocatori coetanei di blasonati club di Serie A, A2 Elite, A2 e B. La competizione finale si svolgerà a giugno, sotto gli occhi del Ct della Nazionale Under 19 e di quello della maggiore, oltre a tanti osservatori e addetti ai lavori delle Squadre di Serie A e A2 Elite italiana.

Il raduno si svolgerà Mercoledì 4 marzo 2026 alle ORE 17.00 al PalaTricoli di Cefalù, sotto gli occhi dei tecnici federali Rocco Suriano, Fabio Valera e Salvatore Lo Gatto, che saranno alla ricerca dei migliori talenti per la rappresentativa sud. La Kinto Future Cup è un progetto importante per lo sviluppo del calcio a cinque italiano, dedicato ai migliori talenti giovanili maschili e femminili, e nasce dalla collaborazione tra Divisione Calcio a 5, la nazionale azzurra, Settore Giovanile Scolastico e Comitati Regionali.

