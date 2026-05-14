L’ “altro” Carlo Papa: a Modica una serata tra storia, eroismo e segreti di famiglia

Modica -Sabato 16 maggio, alle ore 18:00, la splendida cornice della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi (Corso Umberto I, 106) ospiterà un incontro culturale dal titolo emblematico: L’ “altro” Carlo Papa: identità, scelte e memoria di un protagonista dimenticato.

​L’evento si propone di fare luce su una singolare vicenda storica e umana: l’esistenza di due figure omonime, entrambi Carlo Papa, le cui vite si sono intrecciate con i destini dell’Italia in epoche diverse. Se il primo è noto alle cronache come eroe risorgimentale, il focus della serata sarà dedicato al “secondo” Carlo Papa, protagonista di un eroismo più recente, legato alla Seconda Guerra Mondiale, ma rimasto per troppo tempo nell’ombra.

​Il programma della serata:

L’incontro, introdotto dai saluti istituzionali dell’Avv. Salvatore Campanella, vedrà i contributi tecnici e storici di:

​Dott. Paolo Oddo, direttore di Dialogo, che illustrerà il ruolo della stampa nel documentare queste memorie.

​Dott. Marco Di Natale, docente e ricercatore, che traccerà il profilo del Carlo Papa risorgimentale.

​Dott.ssa Clementina Papa, che sbroglierà l’affascinante intreccio delle parentele e delle omonimie.

​Infine l’intervento della Dott.ssa Siriana Giannone Malavita, docente e ricercatrice, che avrà il compito di restituire al pubblico la narrazione biografica e le gesta eroiche del “protagonista dimenticato”. Un racconto appassionato che trasformerà la ricerca storica in una viva lezione di coraggio civile.

​Un appuntamento imperdibile e per gli amanti della storia, volto a onorare chi ha saputo compiere scelte difficili in tempi oscuri.