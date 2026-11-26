Si è formato tra Bologna e Ferrara.

Comiso – Al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio, l’ASP di Ragusa ha conferito al dottore Marco Cavallo l’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale “Regina Margherita” di Comiso.

Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione all’Università di Bologna, Cavallo ha iniziato la propria attività all’Ospedale Riabilitativo San Giorgio di Ferrara, dove ha maturato esperienza nella riabilitazione delle persone con gravi cerebrolesioni acquisite, esiti di ictus e lesioni midollari.

Dirigente medico dell’ASP di Ragusa dal 2008, nel 2009 ha collaborato all’apertura del reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione di Comiso. Qui, grazie alla collaborazione con la Chirurgia Vascolare di Vittoria, ha maturato una specifica esperienza nella riabilitazione dei pazienti con esiti di amputazione maggiore dell’arto inferiore. Dal 2022 ricopre un incarico di alta professionalità per la gestione di questi pazienti.

«Mi propongo di consolidare e ampliare la rete dei servizi riabilitativi offerti dalla nostra Unità operativa, per rispondere ai bisogni crescenti di una popolazione la cui età media è in aumento», dichiara il dott. Cavallo. «Su questi temi la Direzione aziendale è molto attenta e ci sentiamo pienamente supportati. In degenza ci occupiamo principalmente di pazienti con esiti di ictus, fratture nell’anziano, lesioni midollari ed esiti di amputazione maggiore. Tra i servizi già attivi ci sono la presa in carico dei pazienti con linfedema e il servizio di riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare. Per ampliare l’offerta, stiamo lavorando allo sviluppo di percorsi riabilitativi per le persone con disturbi del pavimento pelvico e con patologie respiratorie croniche».

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