L’8 dicembre apre stazione-museo metro C Colosseo

Roma – “L’8 dicembre ci sarà l’inaugurazione di queste due bellissime stazioni della metro C: Colosseo e Porta Metronia. Un altro piccolo tassello di una Roma che cambia”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, riferendosi alle due fermate-museo della metropolitana, a margine del convegno “Il Giubileo dell’accoglienza e della sicurezza in serenità, portatore di speranza”, all’università Lumsa.

