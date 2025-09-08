La 5A Ragioneria dell’Istituto “Fabio Besta” di Ragusa festeggia i 50 anni dal diploma

Ragusa – Domenica 6 settembre, in un noto locale di Ragusa, si sono ritrovati i compagni della classe 5A Ragioneria dell’Istituto “Fabio Besta” di Ragusa per celebrare i cinquanta anni dal diploma.

Un evento che ha unito passato e presente, un’occasione per rivivere un capitolo bello e spensierato della vita. Hanno risposto “presente” 27 dei 29 componenti la classe, in quanto due non ci sono più ma, comunque, sempre nei cuori di tutti.

La serata è stata l’occasione per fare un tuffo nel passato, ricordando aneddoti ed episodi vari, anche con i cari professori rimasti nei cuori di ognuno. Lo spirito vivace e di complicità è rimasto quello che si viveva da studenti, ancora oggi che si è già pensionati.

Oltre la cena, c’è stata la possibilità di raccontarsi le cose successe durante questi anni, comprese difficoltà, gioie e qualche dolore. Le voci si sono sovrapposte, i racconti si sono intrecciati come fili di una trama che non si è mai spezzata.

Durante la serata è scaturita una riflessione sul valore dell’amicizia: per essere veri amici non c’è bisogno di vedersi ogni giorno, ma di sentirsi uniti anche se si è lontani.

La serata si è conclusa con la classica foto di gruppo e la consegna degli attestati di partecipazione all’evento.

