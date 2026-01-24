La banda dell’escavatore colpisce ancora

Mazzarrone, Catania – Banda dell’escavatore in azione stamani, alle 4 circa, a Mazzarrone, in provincia di Catania, dove ignoti – almeno sei – hanno prima rubato il pesante mezzo da un’azienda della zona e poi, con la pala meccanica, hanno asportato il bancomat dell’agenzia Baps di via Principe Umberto, caricandolo su un furgone e dileguandosi, presumibilmente a bordo di più auto, prima dell’arrivo delle Forze dell’ordine.

Ancora da quantificare il bottino. Ad avvertire i carabinieri, giunti poi sul luogo del “colpo”, è stata la telefonata di un residente che aveva sentito strani rumori. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma: ad operare i Carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche di Catania, della stazione di Mazzarrone e della compagnia di Caltagirone.

