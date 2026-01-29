La bibliocasetta dove scambiare i libri a Ragusa

Ragusa – Gestita dai volontari dell’Associazione la libreria gratuita si trova nella villa comunale Santa Domenica di via Archimede. L’obiettivo è generare cultura circolare grazie allo scambio e alla condivisione della lettura.

L’iniziativa dello scambio di libri, in quest’era digitalizzata, sembra un ultimo baluardo di un tempo che sembrava dimenticato, dai più. Ma, grazie al progetto di Nuova Acropoli, il piacere di leggere e tenere un libro tra le mani, sentire la carta, il suo fruscio e l’odore che esso emana, fa comprendere che queste sensazioni non possono essere sostituite da nessun dispositivo. A maggior ragione quando si pensa che un libro usato ha anche una storia legata a chi l’ha comprato, letto e poi deciso di donarlo. Regalare un libro per un appassionato di lettura non è cosa da poco.

La bibliocasetta funziona in modo molto semplice: si può fare uno scambio di libri prendendone uno dalla casetta e lasciarne uno proprio, oppure, leggere un libro preso e poi riportarlo e, infine, si può decidere di donare dei libri lasciandoli nella casetta. Anche nei locali di Nuova Acropoli è presente una biblioteca ben fornita che funziona allo stesso modo della bibliocasetta, che è una sua estensione nella città. Qui, quanti volessero, potranno portare, donare o scambiare testi.

Un libro può avere il potere di aprire mente e cuore quindi il messaggio che Nuova Acropoli vuol lanciare è chiaro e netto: torniamo a leggere e a condividere pensieri, idee e opinioni grazie alla lettura. Poi, per chi volesse approfondire le attività di Nuova Acropoli che spaziano dalla Filosofia a iniziative culturali e attività di volontariato può sempre informarsi presso L’Associazione nella sede di Ragusa in via del Gelso, 41- tel. 3518831515

