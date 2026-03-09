«La busta resta chiusa»: la storia dei siciliani Viviana e Salvatore a “C’è Posta per Te”

Siracusa – Tra perdono e autodifesa.

Di fronte a Maria De Filippi, Viviana compie l’ultimo tentativo per rimettere insieme i frammenti di un amore lungo una vita. Dall’altra parte della busta, Salvatore ascolta in silenzio. Poi, quando la porta si apre, sceglie la parola più corta e più pesante di tutte: “No”. La busta resta chiusa. E una storia cominciata in provincia di Siracusa più di 20 anni prima, con due figli e un percorso condiviso fin dall’adolescenza. È l’epilogo amaro dell’ultima puntata di C’è Posta per Te.

Viviana e Salvatore si conoscono da giovanissimi, quando lei ha appena 14 anni. Passano gli anni, arrivano il matrimonio e due figli. In studio, Viviana porta con sé anche un anello, simbolo concreto della volontà di ricominciare.

Il punto di rottura arriva nel 2019, quando Viviana si sottopone a un bypass gastrico: un intervento di chirurgia bariatrica che per lei si traduce in una perdita di oltre 40 kg, con effetti profondi non solo sul corpo ma anche sull’autopercezione e sulle relazioni. È lei stessa, nel racconto televisivo, a collegare il nuovo rapporto con il proprio corpo a una stagione di attenzioni esterne e di riconoscimenti che, col tempo, la allontanano dall’equilibrio coniugale.

La crisi coniugale, secondo quanto ricostruito dalle cronache dell’ultima puntata, si acuisce tra il 2024 e i mesi successivi: Viviana parla di tre relazioni extraconiugali, in rapida sequenza. La prima nasce online e viene interrotta dopo la scoperta da parte del marito; la seconda coinvolge l’ambiente di frequentazioni abituali della coppia; la terza è con un uomo più giovane di circa 10 anni. È in questa fase che la relazione coniugale si rompe, fino alla separazione. Il passare del tempo però – dice Viviana – fa maturare in lei la consapevolezza della perdita e dell’errore. Da qui la decisione di scrivere alla redazione del programma e di rivolgersi pubblicamente a Salvatore: “Sono qui per chiederti scusa”, ripete più volte in studio, provando a dimostrare che l’amore per il marito non è mai venuto meno, nonostante gli sbagli. Diversi passaggi di questa cronologia e il tema dei “tre tradimenti” sono stati riportati dai resoconti giornalistici e rilanciati sui siti di intrattenimento e cronaca tv.

Salvatore conferma gran parte del racconto della moglie, ma insiste sulla profondità della ferita provocata dal terzo tradimento: “Il dolore è stato più forte dell’amore”, è la frase-chiave che restituisce la sua posizione. Quando la conduttrice gli chiede se ci sia uno spazio per ricominciare, l’uomo ammette di provare ancora sentimenti per Viviana, ma precisa di aver iniziato – per la prima volta – a pensare al proprio benessere e alla propria tenuta emotiva. È il momento in cui la vicenda privata smette di essere solo una richiesta di perdono e diventa una scelta di autodifesa. La decisione finale – la busta che resta chiusa – definisce il perimetro della sua risposta.

