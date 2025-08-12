La caduta fatale dal gommone a Mondello. «Forse Simone è stato spinto»

Palermo – Simone La Torre, il ventitreenne di Aquino morto a Mondello sabato, potrebbe essere caduto dal gommone a causa di una manovra improvvisa da parte di chi era alla guida oppure per una spinta, forse avvenuta per gioco, tra gli otto ragazzi a bordo.

Questa pista resta aperta nelle indagini sulla tragica fine del meccanico che abitava nella frazione di Monreale: il ragazzo era finito in mare vicino al motore acceso e l’elica lo ha risucchiato e dilaniato, colpendolo mortalmente al torace e a una gamba.

La capitaneria di porto ha intanto completato la raccolta di tutta la documentazione relativa al caso e ieri ha trasmesso l’incartamento alla Procura.

Tra i documenti anche i verbali dei sette testimoni che si trovavano in gita sul gommone assieme alla vittima.

