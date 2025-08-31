La cantante ragusana Deborah Iurato è diventata mamma. È nato Totò

È nato Salvatore, per gli amici Totò. Gli auguri di Laura Pausini, Biagio Antonacci e Alessandra Amoroso

Ragusa – La ragusana Deborah Iurato, ex vincitrice di Amici e oggi 34enne, è diventata mamma. La cantante ha annunciato sui social la nascita del piccolo Salvatore, avuto dal compagno, il vittoriese Placido Salamone, chitarrista che collabora con grandi nomi della musica italiana, tra cui Biagio Antonacci (per il quale ha anche prodotto diverse canzoni).

“È arrivato il nostro piccolo! Salvatore (per gli amici Totò)”, ha scritto la coppia, condividendo una tenera foto delle mani dei neogenitori intrecciate a quelle del neonato. Numerosi i messaggi di affetto arrivati da colleghi e amici del mondo della musica, tra cui Laura Pausini, Biagio Antonacci, Bianca Atzei e Alessandra Amoroso. Per Deborah, che nel 2014 trionfò ad Amici e nel 2016 conquistò il podio a Sanremo in duetto con Giovanni Caccamo, inizia oggi la sua avventura più emozionante: la maternità.

