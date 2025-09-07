La carcassa di un enorme cetaceo rimossa nella spiaggia di Santa Maria del Focallo

Ispica – La carcassa di un cetaceo è stata rinvenuta ieri pomeriggio sulla spiaggia di Santa Maria del Focallo, trasportata dalle onde del mare sulla battigia. Alcuni bagnanti, notata la presenza dell’animale sulla battigia e hanno allertato il Comune di Ispica che già nel corso del pomeriggio di ieri ha provveduto a caricare la carcassa su un trattore rimuovendola dalla spiaggia.

Si tratta di un esemplare di balena di Cuvier (nome scientifico Ziphius cavirostris), un cetaceo appartenente alla famiglia dei balenotteri o balene becco (Ziphiidae). È una delle specie di balene più conosciute tra quelle a “becco”, famosa per il suo comportamento schivo e per la profondità a cui può immergersi.

La balena era morta in mare aperto ed è stata trasportata dai flutti a riva.

