La casa costruita sulle relazioni: il magistero vivo di don Antonio Baionetta raccontato in un libro

Comiso – Mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 19.30 presso la Chiesa di San Biagio a Comiso verrà presentato il volume “Costruire la casa. Il magistero di don Antonio Baionetta”, curato da Daniela Baionetta, nipote di don Antonio, con la collaborazione di Lella Colombo ed edito da Effatà Editrice.

L’opera verrà presentata ufficialmente in anteprima alla presenza del sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, del parroco don Fabio Stracquadaini e di mons. Paolo Urso (vescovo emerito di Ragusa), dialogherà con l’autrice Giovannella Incardona (presidente dell’Azione Cattolica della Chiesa Madre).

Il libro, patrocinato dalla Diocesi di Ragusa e con la prefazione di mons. Paolo Urso, non è una semplice biografia, ma un vero e proprio cammino di riscoperta pedagogica e spirituale.

Don Antonio Baionetta è stato una colonna portante della Chiesa iblea, spendendo ben 60 anni di sacerdozio interamente al servizio della diocesi di Ragusa. Nato a Comiso il 3 gennaio 1939, ordinato sacerdote a Ragusa il 15 agosto del 1962 e morto a Torino il 18 febbraio 2023. Il suo ministero è stato profondamente segnato da due grandi pilastri spirituali: il Movimento dei Focolari (fondato da Chiara Lubich) e il movimento Incontro Matrimoniale, a cui ha dedicato con passione oltre 30 anni della sua vita, diventando un pioniere e un punto di riferimento nazionale per la pastorale della coppia e della famiglia.

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