La casa di Giorgio Armani a Pantelleria ha ispirato l’ultima sfilata

Milano – Giorgio Armani, l’eleganza incontra lo stile mediterraneo

In scena un omaggio all’isola del Mediterraneo tra tessuti leggeri dalle linee sartoriali, reti e corde che diventano borse o cinture, in primo piano eleganza e raffinatezza. In questa stagione milanese donna e uomo sfilano insieme e vestono i look dal taglio maschile.

L’ultima collezione Uomo Primavera Estate 2026 è ispirata all’isola di Pantelleria, è qui che Giorgio Armani ha trascorso molto tempo e si è lasciato trasportare dai ricordi a Cala Gadir.

La scelta del set non è del tutto casuale, il paesaggio naturale e vista mozzafiato sul Mediterraneo, blu marino chiaro con evidenze in pietra lavica.

Seppur assente sotto i riflettori, il suo animo si sente.

«Giorgio ha seguito lo show e gli è piaciuto tantissimo, anche l’idea di far sfilare le donne con look da uomo», sottolinea Leo Dell’Orco, responsabile delle linee maschili, uscito a fine sfilata senza lo stilista convalescente.

