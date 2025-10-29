La casa sulla collina, fra l’Etna e il mare, emerge come Venere da un banco di lava

Catania – Una casa unifamiliare tra le colline di Catania, affiora dal giardino e dal banco lavico con linee essenziali, volumi puri.

Si chiama CRS ed è un intervento di nuova costruzione che nasce in una zona collinare nei pressi di Catania. L’edificio affiora in maniera decisa dal giardino e dal banco lavico retrostante, non condivide alcun tratto con le costruzioni adiacenti, i volumi, i materiali impiegati e i prospetti sono semplici e pieni.

La luce naturale entra attraverso i grandi infissi che sono schermabili grazie a partizioni mobili e arriva al piano inferiore in modo diffuso.

I materiali autentici e la luce naturale che attraversa gli infissi, definiscono un’architettura che si apre al paesaggio.

La superficie totale dell’abitazione è di 400 mq suddivisa su due livelli. La zona giorno, totalmente fuori terra, sfrutta al massimo l’apertura verso il paesaggio, incanalando la vista con l’ausilio dei setti interni. La piscina è un complemento architettonico che crea continuità visiva con il mare ed è incastrata nel basamento monolitico in pietra lavica.

La struttura è di tipo misto, setti in cemento armato al piano interrato e acciaio fuori terra. Il camino è parte di essa.

Con gli infissi panoramici la zona giorno orienta lo sguardo verso il mare, mentre la piscina, incastonata nella pietra lavica, diventa estensione visiva della casa.

Il progetto è di Amore Campione Architettura.

