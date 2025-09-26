La catanese Roberta Scandurra infiamma il palco di X Factor

Catania – La giovane catanese Roberta Scandurra ha infiammato il palco di X Factor con una performance intensa ed esplosiva: ha scelto di interpretare “Call Me” dei Blondie, riuscendo a conquistare i quattro giudici con grinta, carisma e una voce che non passa inosservata.

Dal primo istante è emerso un mix di energia punk-pop e una presenza scenica siciliana che non ha bisogno di timidezze: gli applausi scroscianti del pubblico e la standing ovation finale lo confermano. I giudici hanno reagito con entusiasmo, lodando la personalità e la scelta coraggiosa del brano.

Per Roberta si tratta di un momento di svolta: non solo una semplice audizione, ma una testimonianza concreta del suo talento e del desiderio di lasciare il segno. Chi è appassionato di musica “vera” non può fare a meno di seguirla, puntata dopo puntata.

