La chiesa ragusana piange la morte di padre Salvatore Dinatale

Sessanta anni al servizio della Chiesa.
di Redazione
Ragusa – La chiesa ragusana piange la scomparsa di padre Salvatore Dinatale,.
Ordinato sacerdote nel dicembre del 1967, padre Dinatale ha dedicato quasi sessant’anni della sua vita al ministero. Negli ultimi anni aveva ricoperto l’incarico di vicario parrocchiale della Cattedrale di San Giovanni Battista. Parallelamente svolgeva il ruolo di assistente ecclesiastico della Coldiretti,
L’ultimo saluto a padre Salvatore Dinatale sarà celebrato domani alle 15.30 nella Cattedrale di San Giovanni Battista a Ragusa. La camera ardente è stata allestita presso il Centro pastorale San Giovanni Battista.
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