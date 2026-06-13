La clamorosa gaffe del TG1: “C’è Steve Jobs sugli spalti”. Ma è morto nel 2011

Lo scivolone non è passato inosservato perché non si è trattato di una svista marginale. Bill Gates è il cofondatore di Microsoft, mentre Steve Jobs, storico creatore di Apple, è scomparso il 5 ottobre 2011, quasi quindici anni prima di questa edizione della Coppa del Mondo.

Inserire Jobs tra gli ospiti in tribuna, accanto a star come Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, ha prodotto una “frizione narrativa quasi assurda” e un cortocircuito dal sapore surreale che ha spinto gli utenti a condividere e ironizzare sul frammento online. L’episodio pesa ancor di più se inquadrato nella cornice più ampia della copertura dei Mondiali 2026.

La Rai ha investito in modo rilevante, assicurandosi in esclusiva 35 partite in chiaro, e il Tg1 è il fulcro di questo racconto pubblico. L’immagine del servizio pubblico, però, era già stata incrinata nei giorni immediatamente precedenti, quando l’azienda aveva interrotto l’esibizione di Shakira durante la cerimonia d’apertura per cedere la linea al telegiornale: un errore di gestione dei tempi per il quale Viale Mazzini aveva già espresso il proprio rammarico.

La rapida successione di questi due inciampi lascia intravedere una possibile falla sistemica, tra fretta, pressione della diretta e un coordinamento editoriale non perfetto. La televisione in tempo reale impone ritmi serratissimi e può generare automatismi fatali per chi legge velocemente un testo; ma in un ecosistema in cui gli spettatori seguono lo schermo con lo smartphone in mano, nessuna svista viene perdonata o dimenticata.