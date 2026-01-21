Condividi "La coda del ciclone: tromba marina a Brucoli" sui social

Augusta, Siracusa – Una tromba marina si è abbattuta poco dopo la mezzanotte su Brucoli. La tromba marina si è aggiunta alle precipitazioni abbondanti della tarda serata di ieri e ha rovesciato diverse imbarcazioni e divelto svariate strutture private.

La tromba marina si è abbattuta con violenza sulla baietta: tetti divelti, barche danneggiate, locali affacciati sul mare sventrati. La movida estiva, qui, è stata spazzata via in pochi minuti.

