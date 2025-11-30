La Commissione europea ha validato il piano di sviluppo da 47 milioni di euro dell’aeroporto di Comiso

Comiso – La Commissione europea ha validato il piano di sviluppo da 47 milioni di euro dell’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, certificando la piena compatibilità dell’intervento con la disciplina sugli aiuti di Stato prevista dall’articolo 56 bis del Regolamento Ue 651/2024. Bip Law and Tax ha assistito Sac nella preparazione e gestione dell’intero procedimento istruttorio, con un team guidato dai partner Francesca Isgrò e Claudio Costantino e composto dagli avvocati Antonino Castorino e Gabriella Galioto, lavorando in coordinamento con le strutture tecniche regionali e con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue. Sac è stata inoltre supportata dal Gruppo Bip per la predisposizione del piano economico-finanziario, con un team guidato dai partner Antonio Iuculano e Francesca Baiocchi, affiancati da Federico Buccetti e Dylan Bottin.

Il progetto mobilita 47 milioni di euro di fondi Fsc destinati al potenziamento dello scalo, “con particolare focus sulla realizzazione dell’area cargo, considerata infrastruttura strategica per il sistema logistico territoriale”, specifica una nota.Il piano di rilancio, inserito nell’Accordo per la coesione firmato il 27 maggio 2024 tra Governo e Regione Sicilia, ha superato i parametri previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, consentendo l’utilizzo delle risorse pubbliche per modernizzare lo scalo della provincia di Ragusa e sostenere la crescita delle attività aeroportuali e cargo.

