La croce di Niscemi recuperata dal drone

Niscemi, Caltanissetta – La croce di Niscemi simbolo di speranza e resilienza crollata lo scorso 9 febbraio dopo la frana che ha colpito il comune siciliano è stata recuperata. È rotta in più parti ma verrà ricomposta, come aveva già promesso il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, durante la sua visita a Niscemi lo scorso 10 febbraio.

A Niscemi, per il recupero della croce e anche per altre operazioni, sono al lavoro le squadre del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (Nocs) della Polizia di Stato con i Vigili del Fuoco. La Polizia ha diffuso dei video delle operazioni in corso: in particolare i Nocs hanno recuperato la croce crollata per lo smottamento e hanno effettuato il primo recupero di effetti personali in una casa nella zona cosiddetta ‘0-30′.

Il recupero della croce simbolo di Niscemi

Le operazioni sono state condotte con un drone terrestre: il suo utilizzo ha consentito di riconsegnare alcuni effetti personali, tra cui foto e libri, al proprietario di un’abitazione che era vicino all’operatore del Nocs e ha indicato direttamente quali erano gli oggetti da recuperare.

© Riproduzione riservata