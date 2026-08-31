La facoltà di Architettura dell’Università di Sarajevo ricorda Nisveta fra i suoi più importanti allievi

Modica – Aprirà il prossimo 8 ottobre a Sarajevo la mostra che la facoltà di Architettura dell’Università di Sarajevo dedicherà ai suoi maggiori allievi la cui arte e professione ha fatto scuola nel mondo. “La Scuola di Architettura di Sarajevo nel Mondo” è appunto il titolo della mostra che comprenderà le opere di Nisveta Kurtagic Granulo, scomparsa nel 2012, il cui segno è ancora vivo a Modica e in Sicilia.

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