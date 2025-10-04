La fake news del ritrovamento di Marianna Bello viva

Dispersa a Favara, la telefonata al 112: "C'è Marianna, parla con un uomo e sta bene"

Favara, Agrigento – “C’è Marianna Bello, parla con un uomo e sta bene”. Questa, grosso modo, la segnalazione arrivata telefonicamente al numero unico d’emergenza, il 112. E da quell’esatto momento a Favara (Agrigento) è scoppiato il caos: il miracolo a cui tutti continuano a fare affidamento si era materializzato.

Le pattuglie dei carabinieri e dei vigili del fuoco riprese con un telefono cellulare, mentre correvano, a molti hanno dato la conferma. Ma i militari e i soccorritori stavano, semplicemente, andando a riscontrare e verificare quella che era una segnalazione. Che si è rivelata del tutto falsa.

La donna, autrice della telefonata al 112, è stata identificata dal funzionario della polizia di turno per il servizio di ordine pubblico: è stata già convocata in questura e quasi sicuramente verrà denunciata alla Procura. Per il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo si tratta di “procurato allarme”.

© Riproduzione riservata