La festa della Madonna delle Milizie di Scicli sul quotidiano olandese De Telegraaf

Scicli – È stato pubblicato stamani sul quotidiano olandese De Telegraaf, il reportage dell’inviato in Italia Marteen Van Aalderen sulla festa della Madonna delle Milizie di Scicli. Nella pagina interamente dedicata a Scicli le interviste al sindaco Mario Marino, a don Ignazio la China e al regista Giuseppe Stimolo.

De Telegraaf è il principale, nonché uno dei più antichi quotidiani dei Paesi Bassi, fondato nel 1893. È l’equivalente del Corriere della Sera in Italia.

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