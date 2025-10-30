La festa di Halloween a Ragusa, trasferita a Comiso, con biglietto non rimborsabile

Ragusa – Scrivo la presente lettera nella qualità di madre di una minore che aveva tante aspettative per la festa di “Halloween” già prenotata da circa una ventina di giorni , location “Villa Carlotta” a Ragusa.

Festa per la quale tanti ragazzi adolescenti programmavano come organizzarsi, dove prepararsi, che abito indossare, come truccarsi….

Festa che non comprometteva l’organizzazione familiare perchè a Ragusa….

Biglietto acquistato in prevendita al costo di € 10,00 per le ragazze ed € 15,00 per i ragazzi.

Ma…..giorno 29 ottobre mattina, tutti gli adolescenti si svegliano facendo girare un post della “Insomnia-eventess” che comunica che la festa prevista per Ragusa per il 31/10/2025 verrà aggregata alla festa programmata alla Villa Orchidea di Comiso e che è previsto un servizio navetta al misero costo di € 3,00. E, soprattutto, che il costo del biglietto già sostenuto non sarà rimborsabile.

I responsabili della festa hanno sicuramente movimentato la giornata di ieri con questa comunicazione e soprattutto perchè a distanza di poche ore hanno comunicato di aver annullato un evento; solo spostato per gli organizzatori.

Tanti genitori come la sottoscritta hanno fatto rilevare agli organizzatori che così facendo non agivano correttamente, che tutte le ditte organizzatrici in caso di annullamento e dell’evento rimborsano le somme versate per l’acquisto del biglietto.

Ma gli organizzatori, contattati anche telefonicamente, ne prendevano le distanze, sostenendo che non fossero stati loro ad organizzare l’evento…

Probabilmente, la ditta che ha organizzato l’evento, giusto per rimanere in tema, ha pensato solo ad uno scherzetto….senza dare la possibilità di scegliere un dolcetto!!!

Resta, infatti, l’amaro in bocca…nei confronti di chi organizza eventi, prendendosi gioco di ragazzi adolescenti, illusi e disillusi….i cui genitori stanno pensando di rivolgersi alle competenti autorità che possano accertare e verificare la regolarità e correttezza di quanto accaduto!

Buon Halloween

