La figlia di Sting si sposa a Noto. Al matrimonio il papà, Shaggy ed Eric Clapton

Noto – Oltre a papà Sting, al matrimonio sono attesi Shaggy ed Eric Clapton. A Noto si celebrerà il matrimonio fra Fuschia Katherine Sumner e Maximillian Wright, lei attrice e figlia di Sting, storico frontman dei The Police. La data è prossima, imminente, dal 10 al 12 luglio.

Gli spazi concessi dal Comune di Noto e coperti sinora da patto di riservatezza sono Palazzo Nicolaci e la corte interna e il teatro Tina Di Lorenzo.

C’è anche la prenotazione di alcuni stalli per la sosta in centro, nel dettaglio quelli di piazza Landolina e quelli di via La Rosa. È previsto nelle stesse date, il divieto di sosta in via Cavour dal civico 53 al civico 57, in largo Landolina, in via La Rosa lato teatro comunale e in via Montuoro, lato Cattedrale.

Fuschia Katherine Sumner è nata nel 1982 dal primo matrimonio del cantante britannico, quello con l’attrice Frances Tomelty, da cui nacque anche un altro figlio, Joseph. Per tutti Kate, un’attrice e regista e proprio nei giorni scorsi aveva pubblicato uno scatto su Instagram durante quello che probabilmente è stato il suo addio al nubilato accompagnato dalla frase “Not long now” (Ormai manca poco) e condiviso una storia da un aeroporto. Con il futuro marito Maximillian Wright, direttore creativo, hanno avuto un bambino nato poco più di un anno fa.

