La figlia seconda in graduatoria in selezione Asp, l’avv. Giovanni Tolomeo, Asp Ragusa, replica

rettifica, ai sensi art. 8 della Legge 47/1948.

La procedura cui fa riferimento l’articolo attiene alla apertura del Centro di Pronta Accoglienza a Scicli per i soggetti affetti da dipendenza. Come è noto l’Assessorato Regionale della Salute ha richiesto l’attivazione di tale centro con particolare urgenza, tant’è che con nota prot. 5684/GAB del 21.10.2025, ha fissato alle Aziende il 15.12.2025 come termine ultimo per procedere .

Il Dott. Mustile, direttore della UOC Dipendenze Patologiche e responsabile del CPA, con nota del 13.11.2025 ha elencato tutte le varie figure necessarie per l’apertura e l’accreditamento della struttura, tra cui anche n. 1 assistente amministrativo.

Sulla scorta di tale richiesta è stata quindi bandita con delibera n. 2062 del 15.11.2025 una procedura pubblica per il conferimento di vari incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 15 octies del D.Lgs. n. 502/92, per diverse figure professionali, tra cui n.3 psicologi, n. 1 assistente sociale, n. 3 tecnici della riabilitazione psichiatrica, n. 2 educatori professionali socio sanitari.

Detto bando è stato poi integrato per n. 6 infermieri n. 6 OSS e n.1 medico, senza includere, al momento, l’assistente amministrativo.

In esito a detta procedura, oltre alle altre figure, è stato contrattualizzato solo un infermiere a seguito di rinuncia degli altri 4 selezionati.

Con istanza del 12.12.2025 il direttore della UOC Dipendenze Patologiche e responsabile del CPA dott. Giuseppe Mustile, ha quindi reiterato la richiesta di emanazione urgente di un nuovo bando per n. 5 infermieri e n. 1 assistente amministrativo, figure dallo stesso ritenute necessarie per l’attivazione del CPA.

L’avviso per il reclutamento di n. 5 infermieri e n. 1 assistente amministrativo, sempre con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art.15 octies del D.Lgs. 502/92, è stato approvato con deliberazione n. 2397 del 20.12.2025 con la quale sono state altresì nominate le due commissioni i cui componenti (scelti dalla Direzione Generale) sono indicati nella delibera. Trattandosi di avviso per un incarico libero professionale a tempo determinato e non di un concorso pubblico, la pubblicazione avviene solo sul sito aziendale alla voce bandi e concorsi come tutte le altre procedure similari, in conformità ai regolamenti aziendali vigenti, approvati con deliberazione n. 2301 del 5.12.2018 (incarichi lavoro autonomo) e con deliberazione n. 1055 del 19.4.2019 (incarichi tempo determinato comparto) entrambi consultabili sul sito aziendale alla voce Regolamenti .

La pubblicazione è avvenuta il 22.12.2025 fissando (data l’urgenza sopra descritta) il termine di giorni dieci per la presentazione delle domande come previsto da regolamenti citati.

La prova colloquio è stata infine fissata per il 12.1.2026 come da avviso parimenti pubblicato sul sito. La procedura relativa agli infermieri (con 7 candidati) è stata approvata con delibera n. 64 del 17.1.2026 regolarmente pubblicata ma evidentemente sfuggita al sig. Giannone, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito.

La procedura per gli assistenti amministrativi (con 15 candidati) è stata approvata con deliberazione n. 101 del 22.1.2026 che, contrariamente a quanto affermato nell’articolo, non è stata sottoscritta dallo scrivente ma dalla Dr.ssa Maria Schininà quale sostituto come da atto completo di firme che si allega.

Peraltro, si fa notare che trattasi della semplice presa d’atto della graduatoria finale elaborata dalla apposita commissione a seguito di prova colloquio svoltasi pubblicamente ed alla quale il sig. Giannone avrebbe potuto tranquillamente assistere.

Quindi nessuna graduatoria fantasma o insalata russa, come affermato nell’articolo, trattasi di due graduatorie diverse, elaborate da due commissioni, le cui delibere di presa d’atto sono regolarmente pubblicate.

Quanto alla possibilità di utilizzo della graduatoria per entrambe le selezioni, valevoli due anni, per ulteriori incarichi nell’ambito di altre linee progettuali inerenti il PNES 2021-2028 essa è espressamente prevista dal punto 6 del regolamento aziendale approvato con delibera n. 2301 del 5.12.2018 oltre che al punto 8 del bando, sia per gli infermieri che per l’assistente amministrativo, come in tutti gli altri bandi similari, e impone che si tratti di identico profilo professionale, impegno e compenso orario, a totale smentita di quanto maliziosamente asserito nell’articolo in oggetto in ordine a “incarichi più remunerativi”.

Avv. Giovanni Tolomeo

