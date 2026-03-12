La finta dottoressa aveva 10 mila follower sui social e somministrava botox e filler alle pazienti

L’attività investigativa è partita dal monitoraggio dei profili della sospettata, dove venivano sponsorizzati interventi con botox e filler. Grazie all’analisi dei post e a servizi di osservazione sul territorio, i militari hanno individuato la base operativa: una civile abitazione nel capoluogo etneo, priva di qualsiasi autorizzazione sanitaria. I Carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento proprio mentre la sedicente professionista stava per praticare un’iniezione a una cliente, già distesa su un lettino da massaggi e trattata con crema anestetica. Alcune pazienti, identificate sul posto, avevano appena concluso trattamenti al viso.