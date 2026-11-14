La frase shock dell’omicida di Salvatore Barreca, cognato del vescovo di Ragusa: “Ho perso un amico”

Gangi, Palermo -«Purtroppo ho perso, a parte il datore di lavoro, anche un amico, perché c’era il rapporto bellissimo quindi». È quanto aveva detto Mauro Ferrarello intervistato qualche giorno dopo il delitto di Gaetano Alessandro Barreca l’imprenditore di Gangi ucciso in campagna il primo novembre. L’uomo di 35 anni fermato per il delitto aveva raccontato ai giornalisti di non averlo visto il giorno del delitto e neppure di averlo sentito. «Barreca veniva in questa zona non tutti i giorni solo quando poteva. La sera e la notte, insieme ai carabinieri abbiamo iniziato le ricerche – ha aggiunto Ferrarello – Ho visto la Jeep accesa e lui a terra vicino all’auto. Neanche ci credo ancora che sia morto».

Fin dalle prime ore successive al delitto, l’attività investigativa si è concentrata sulla ricostruzione degli ultimi movimenti della vittima, dei rapporti personali e lavorativi e degli elementi acquisiti sul luogo dell’omicidio. Testimonianze, sistemi di videosorveglianza, accertamenti tecnici e analisi dei dispositivi telefonici hanno consentito di delineare un quadro sempre più definito. La svolta è arrivata quando sono stati trovati vicino al luogo dell’omicidio, un fucile e una pistola, insieme ad altri oggetti ritenuti interessanti. Sui reperti sono stati avviati gli accertamenti tecnici e balistici con il contributo specialistico del Ris. Nel corso degli interrogatori sono emerse contraddizioni nelle risposte di un uomo sulla ricostruzione dei suoi spostamenti nella giornata del delitto. Lo stesso sospettato quando le indagini si sono concentrate su di lui si è reso irreperibile.

Il 35enne è stato rintracciato dai carabinieri in un abitazione abbandonata nelle campagne del territorio di Calascibetta, in provincia di Enna. Alla fine di fronte ai numerosi elementi a suo carico, nel corso dell’interrogatorio condotto dai magistrati della procura di Termini Imerese ha ammesso la propria responsabilità. L’indagato avrebbe ucciso la Barreca per motivi di risentimento maturati nell’ambito del rapporto lavorativo con l’imprenditore, anche con riferimento a questioni economiche.

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