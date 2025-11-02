La fumarola della domenica ripresa dalla campagna a monte di Donnalucata

Riceviamo e pubblichiamo
di Lettera firmata
Scicli – Gentile Ragusanews,
vi mando una foto usuale per me e la mia famiglia che viviamo a monte di Donnalucata. Una fumarola, un incendio volontario usato per smaltire plastica, tossica, delle serre, in aperta campagna, a fianco di un impianto serricolo in produzione.
Contrariamente a quanto potrebbe pensarsi non si tratta di un incendio involontario, scppato di mano, ma di una attività scientifica e domenicale cui assitiamo con puntualità. Mi auguro che le forze dell’ordine attenzionino il fenomeno.
Grazie per l’eventuale ospitalità all’interno del vostro giornale.
Una lettrice.
© Riproduzione riservata