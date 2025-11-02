Lettere in redazione
|
02/11/2025 15:53

La fumarola della domenica ripresa dalla campagna a monte di Donnalucata

Riceviamo e pubblichiamo

di Lettera firmata

Meteo: Scicli 21°C Meteo per Ragusa

Scicli – Gentile Ragusanews,

vi mando una foto usuale per me e la mia famiglia che viviamo a monte di Donnalucata. Una fumarola, un incendio volontario usato per smaltire plastica, tossica, delle serre, in aperta campagna, a fianco di un impianto serricolo in produzione.

Contrariamente a quanto potrebbe pensarsi non si tratta di un incendio involontario, scppato di mano, ma di una attività scientifica e domenicale cui assitiamo con puntualità. Mi auguro che le forze dell’ordine attenzionino il fenomeno.

Grazie per l’eventuale ospitalità all’interno del vostro giornale.

Una lettrice.

© Riproduzione riservata

Consigliati