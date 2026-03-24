La furia di Giorgia, via dal governo tutti gli indagati

Roma – In oltre tre anni a Palazzo Chigi, non l’avevano mai vista così furiosa. Il day after di Giorgia Meloni dopo la sconfitta al referendum si è trasformato in un impetuoso redde rationem. La giustizia, si sarebbe sfogata con i suoi la premier, è storicamente un tema caro alla destra e va assolutamente recuperato. Quindi, in sintesi, via tutti i membri del governo con situazioni giudiziarie che creano imbarazzo.

Così in una giornata concitata sono arrivate le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi. Fino all’inedita nota con cui un presidente del Consiglio chiede un passo indietro a un suo ministro. Ossia Daniela Santanchè, che finora ha resistito al pressing, in un braccio di ferro ad alta tensione.

A processo a Milano per presunto falso in bilancio su Visibilia e indagata per un’ipotesi di bancarotta e presunta truffa all’Inps, l’esponente di FdI già a inizio 2025 era finita sulla graticola. Per la moral suasion sarebbe stato coinvolto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, oggi come allora, quando la ministra del Turismo condizionò le dimissioni a una richiesta di Meloni. Allora non arrivò, adesso è quanto mai esplicita.

La premier (che potrebbe prendere l’interim del Turismo o scegliere un tecnico di spicco del settore) non chiederà al Parlamento un voto di fiducia dopo la disfatta referendaria, non la considera una crisi politica, e non ha in agenda per ora incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ma a urne chiuse ha subito pensato a un riassetto della sua squadra. E la parola “rimpasto” torna a circolare. Nella maggioranza, però, è ben chiaro che sostituire un terzo ministro (dopo Gennaro Sangiuliano e Raffaele Fitto) richiederebbe una nuova fiducia delle Camere.

È una delle questioni aperte che Meloni si porta dietro nella missione di poche ore in Algeria domani. Intanto, nelle valutazioni ai piani alti del governo la debacle referendaria ha ragioni endogene non trascurabili. Carlo Nordio non è mai stato in discussione ma la premier, raccontano, punta il dito contro lo “scarso impegno” della Lega sul referendum, rimarcato in queste settimane pure da FI.

Nelle analisi interne sul voto sarebbe emerso che una parte di elettorato ha punito la “scarsa coerenza” nel quel ‘se sbagli paghi’ usato contro gli avversari e applicato senza pari rigore sui casi interni. Soprattutto, appunto, su Santanchè, Delmastro e Bartolozzi. Tre punti deboli, si ragiona nel governo, da eliminare per neutralizzare gli attacchi delle opposizioni. In questo contesto sono nate le accelerazioni su Delmastro e Bartolozzi, in ore segnate da riunioni tra Meloni e i vertici di FdI. Nel partito avevano già capito che la leader non avrebbe salvato il sottosegretario, rompendo uno schema che l’ha vista sempre tutelare i suoi fedelissimi. Il passo indietro, negli auspici con cui è stato guidato, eviterà altri imbarazzi.

Pesante era stato considerato a Palazzo Chigi anche “l’autogol” di Bartolozzi sulla magistratura “plotone di esecuzione”, nel momento più delicato della campagna referendaria. E anche per lei – che ha un ruolo tecnico ma è stata protagonista di tante vicende politiche, incluso il caso Almasri, per cui è indagata – sono arrivate le dimissioni. Solo otto ore prima l’aveva blindata Nordio, che ha a suo modo subito l’accelerazione, conclusa con l’incontro di tre ore con la sua ormai ex capo di gabinetto e Delmastro (le deleghe al Dap potrebbero andare al viceministro Francesco Paolo Sisto o al sottosegretario Andrea Ostellari, altrimenti verrà nominato un altro sottosegretario in quota FdI).

Per l’ex magistrata si parla già di un posto nell’imminente tornata di nomine per i vertici delle società partecipate. La doppia mossa di Meloni trova apprezzamento dalle parti di FI: una mossa politica azzeccata, viene definita in ambienti azzurri, abbassa la tensione e sottrae il governo a strumentalizzazioni.

Via Delmastro e Bartolozzi. Meloni, ora si dimetta anche Santanchè. Lei resiste

L’effetto referendum travolge il governo e cadono subito due esponenti del ministero della Giustizia. Il sottosegretario Andrea Delmastro e la capo gabinetto del dicastero, Giusi Bartolozzi, costretti a dimettersi su esplicita richiesta di Giorgia Meloni. Che chiede un passo indietro anche a Daniela Santanchè la quale però, almeno per ora, resiste innescando un duro braccio di ferro con la premier.

Palazzo Chigi dirama un comunicato in cui la premier fa sapere di aver apprezzato il passo indietro di Delmastro e Bartolozzi, ringraziandoli per il lavoro fatto “con dedizione”. Ma è durissima con la ministra di Fratelli d’Italia che non sembra essere intenzionata a dimettersi: “Auspico che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè”, scrive in un laconico comunicato.

A carico della ministra c’è un processo a Milano per presunto falso in bilancio sulla sua società Visibilia e un’indagine per un’ipotesi di bancarotta. Non è un mistero che da tempo molti nella maggioranza caldeggiassero un suo passo indietro. Ma Santanché ha sempre resistito continuando a lavorare, anche oggi, nel suo ufficio e confermando gli appuntamenti dei prossimi giorni.

Una situazione che fa parlare di un vero e proprio terremoto politico abbattutosi su Palazzo Chigi a 24 ore dalla consultazione popolare. Che, intanto, porta a 5 le dimissioni tra gli esponenti del governo. Da Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ad Augusta Montaruli sottosegretaria all’Università fino al ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Tranne Sgarbi, tutti esponenti di Fratelli d’Italia. Adesso e a un anno della fine della legislatura se ne aggiungono altri due. Su Delmastro pesano gli affari con la figlia di Mauro Caroccia, condannato come prestanome del clan Senese, e con cui lo storico esponente di Fratelli d’Italia ha aperto un ristorante a Roma. Per Bartolozzi, invece, è stata cruciale la gestione della campagna referendaria. E in particolare la frase choc detta a una tv siciliana: “Se vince il sì ci liberemo dei magistrati. Sono un plotone di esecuzione”. Oltre alle scelte fatte al ministero specie sul caso del rimpatrio del generale libico Almasri.

Per entrambi il passo indietro è sofferto e arriva nel pomeriggio dopo un colloquio finale con il Guardasigilli, Carlo Nordio. E ciò dopo le previsioni fatte proprio dal ministro su di loro poche ore prima. “Sono certo che il sottosegretario riuscirà a chiarire”, aveva sottolineato il ministro a Sky Tg24. E poi smentendo categorico che la sorte di Bartolozzi, suo braccio destro in via Arenula, sia in discussione (“No, assolutamente”).

Tant’è che contemporaneamente l’ex pm trevigiano si intesta la colpa politica della sconfitta del referendum. “Questa è una riforma che porta il mio nome e me ne assumo quindi la responsabilità politica – chiarisce – Se vi sono stati dei difetti di comunicazione o impostazione sono stati anche i miei”. Delmastro esce allo scoperto. E in una nota ammette: “Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza”.

In Parlamento le opposizioni si scatenano. In coro plaudono alle dimissioni anche se “tardive”. E rilanciano chiedendo che a seguirli sia anche Santanché. Lo fa, tra gli altri, Giuseppe Conte chiedendo se “l’impatto di questo travolgente voto popolare riuscirà a far dimettere anche la ministra Santanchè”. Ma per Riccardo Magi di Più Europa, ora “la domanda è: quando si dimette il ministro Nordio?”, sottolineando che “in un Paese normale, un terremoto de genere in un dicastero chiave come quello della Giustizia porterebbe l’intero governo a cadere”.

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