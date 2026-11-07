La giornalista Federica Tourn: il nunzio apostolico avrebbe caldeggiato le dimissioni da Vescovo di monsignor Gisana

Pizza Armerina – La giornalista Federica Tourn riferisce che il Nunzio Apostolico in Italia, S.E.R. Mons. Edgar Peña Parra, avrebbe sollecitato S.E.R. Mons. Rosario Gisana a rinunciare al governo pastorale della Diocesi di Piazza Armerina, su impulso di Papa Leone XIV. Secondo le fonti ecclesiastiche citate dalla giornalista, il Vescovo, che come è noto ai più è di Modica, avrebbe cercato, finora senza esito, di essere ricevuto dal Santo Padre. Alla domanda se Mons. Gisana avesse presentato la rinuncia e se il Papa l’avesse accettata, la Sala Stampa della Santa Sede ha rinviato al Bollettino ufficiale, senza confermare né la presentazione della rinuncia né la sua accettazione. Questa è la prassi, visto che si tratta di materia coperta dal Segreto Pontificio, fino al momento della sua pubblicazione sul Bollettino.

Sul piano istituzionale, se la richiesta del Nunzio fosse confermata, segnerebbe un passo concreto della Santa Sede verso un avvicendamento alla guida della Diocesi. Le ragioni della mancata udienza di Sua Santità restano da chiarire.

Il 14 maggio 2026 la Cassazione ha reso definitiva la condanna di Don Giuseppe Rugolo a tre anni di reclusione per violenza sessuale su minori. In un procedimento distinto, il Vescovo di Piazza Armerina, S.E.R. Mons. Rosario Gisana, e il Vicario giudiziale della Diocesi, Mons. Vincenzo Murgano, sono imputati per falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese nel caso Rugolo. La Procura ha chiesto due anni di reclusione per ciascuno.

La pronuncia è attesa l’11 dicembre al Tribunale di Enna.

Federica Tourn

Federica Tourn è una giornalista indipendente originaria di Torino che ha svolto diverse inchieste sugli abusi nella Chiesa. Collabora con Domani e Il Fatto Quotidiano.

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