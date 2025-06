Condividi "La grande ricerca di Gianni Mania sugli ulivi in un libro" sui social

Scicli – Sabato 5 luglio, alle ore 20, a Scicli, presso la sede del movimento culturale Vitaliano Brancati, sarà presentato il volume In Cammino tra gli Olivi Monumentali d’Italia, di Yuko Okuma e Sara Sargenti, con fotografie di Gianni Mania (Yuko Edizioni 2023).

La sede del movimento culturale Vitaliano Brancati di Scicli (Piazzetta Aleardi 18) ospiterà il 5 luglio l’editrice e giornalista Yuko Okuma e il fotografo siciliano Gianni Mania per una conversazione intorno al volume In Cammino tra gli Olivi Monumentali d’Italia, pubblicato nel novembre 2023 con prefazione del professor Tommaso Ganino dell’Università degli studi di Parma e Reggio Emilia.

Il libro, frutto di anni di ricerche, studi e viaggi, raccoglie uno straordinario repertorio di immagini scattate da Gianni Mania agli olivi più imponenti della Penisola, e racconta storie, leggende e particolarità ad essi legate. Un vero e proprio cammino alla scoperta di questi silenziosi giganti: un cammino che ha il suo punto di partenza sulle isole e prosegue da sud a nord, dai misteriosi boschi d’olivi delle piane calabresi ai monumentali di Piemonte e Trentino Alto Adige, toccando pressoché tutte le regioni.

Ampio spazio è dedicato alla Sicilia e ai suoi patriarchi, protagonisti del paesaggio agrario, archeologico e storico della regione, custodi di storie e bellezza.

Il volume rappresenta un lavoro unico nel suo genere, «una tappa di quello che speriamo sarà un altro fruttuoso cammino: quello verso il riconoscimento del valore inestimabile dei grandi olivi italiani», affermano le autrici.

La presentazione, mediata dal professor Paolo Nifosì e da Giuseppe Cicero, comprenderà una installazione foto sonora immersiva curata da Gianni Mania.

© Riproduzione riservata