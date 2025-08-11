La Guardia di Finanza al Comune di Modica: acquisiti atti su manutenzioni, servizi sociali e lavori pubblici

Modica – La Guardia di Finanza negli uffici del Comune di Modica. Su delega della Procura della Repubblica di Ragusa, decine di militari delle Fiamme Gialle hanno passato al setaccio diversi settori dell’amministrazione comunale, acquisendo un’ingente mole di documenti.

L’attenzione degli investigatori si concentra in particolare su pratiche relative alle manutenzioni, ai servizi sociali e a interventi di lavori pubblici, della passata amministrazione , tra cui la realizzazione della rotatoria di contrada Caitina. Nel mirino anche la gestione dei buoni libro e altre procedure amministrative.

Uno dei fascicoli oggetto di acquisizione riguarda la vicenda dei terreni appartenenti all’ex sindaco Ignazio Abbate, oggi deputato regionale. Le proprietà, situate nel territorio del Comune di Ragusa, avrebbero beneficiato di contributi a seguito dei danni provocati dalla grandinata del 2021. Secondo quanto emerso, l’istruttoria per tali aiuti sarebbe stata condotta proprio negli uffici del Comune di Modica, mentre Abbate era ancora in carica come primo cittadino.

L’operazione di queste settimane rappresenta un’accelerazione nelle indagini: la Procura e la Guardia di Finanza puntano ad acquisire elementi documentali utili a chiarire eventuali irregolarità. Non si esclude che, già nei prossimi giorni, possano essere sentite come persone informate sui fatti alcuni funzionari e amministratori coinvolti.

