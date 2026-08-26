La Jeep cappottata a Marina di Modica era stata rubata a Sampieri. Ladri inseguiti, vittime di incidente, dispersi nelle campagne modicane

Modica – Una luce diversa spiega l’episodio di stamani all’alba all’ingresso di Marina di Modica, l’incidente autonomo verificatosi poco prima delle 7 di questa mattina all’incrocio. La Jeep Wrangler è cappottata a conclusione di un inseguimento ad alta velocità iniziato dopo un furto.

Tutto è cominciato a Sampieri, dove la Jeep è stata rubata al proprietario di un bar gelateria. Durante la fuga, il mezzo è stato intercettato da una volante della Polizia, i cui agenti hanno intimato l’alt al conducente. Ne è scaturito un inseguimento spinto fino alle porte di Marina di Modica.

La corsa folle si è interrotta bruscamente all’altezza dell’incrocio: qui il fuoristrada ha impattato violentemente contro le barriere in calcestruzzo (i new jersey) a margine della carreggiata, abbattendone addirittura due prima di finire completamente ribaltato a causa del violento impatto.

Stando alle testimonianze raccolte sul posto, gli occupanti del veicolo — circa quattro persone — sarebbero riusciti a uscire dall’abitacolo abbandonando la Jeep con il motore ancora acceso, per poi dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti facendo perdere le proprie tracce.

Una fuga rocambolesca. Da diversi a giorni a Scicli si stanno registrando furti di auto, una banda è in azione lungo la fascia costiera. Un fatto inedito per la città.

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