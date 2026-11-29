“Sono qui per raccontarvi la mia storia da un altro punto di vista, quello di un ragazzo che è uscito di casa e non è rientrato per sei mesi. Quella sera io volevo solo uscire e invece mi sono svegliato dal nulla sommerso di macchinari e circondato da infermieri. All’inizio invocavo dentro di me la presenza di mia madre, credevo fossero i miei ultimi istanti ma volevo dimostrarmi ancora in grado di vivere. Da lì a poco è iniziato il mio percorso riabilitativo”, racconta il ragazzo.

“Rimparare l’arte di amare la vita, non è scontato. Ringrazio per questo l’unità spinale dell’ospedale Niguarda di Milano. Io non ho voluto odiare perché provandolo ho capito dove mi avrebbe portato. Così mi sono fatto così grande da accogliere quel dolore e trasformarlo. Questo ha avuto un valore per me e per i ragazzi che mi hanno fatto questo. Nell’abbracciarli ho riconosciuto il mio dolore, un gesto egoistico da parte mia perché accogliendo il loro dolore ho guarito me stesso. Possiamo sempre scegliere se guardare solo le cose negative oppure credere, e credere è la cosa che mi ha salvato”, conclude Davide.

“Una grande lezione di vita e di voglia di vivere, è difficile capire quello che hai passato, tant’è che quando ho saputo del perdono non capivo come avessi fatto. Oggi l’ho capito, tanta ammirazione. Chapeau”, commenta Maria De Filippi.