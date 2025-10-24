La Liberazione, vista all’Archivio di Stato di Ragusa, con reperto al cioccolato

Scicli – Nel mese di Ottobre le classi terze medie dell’Istituto Comprensivo Dantoni di Scicli hanno avuto l’opportunità di visitare la mostra documentaria dedicata all’80 annivesrsario della Liberazione d’Italia, per conoscere meglio un momento fondamentale della storia del nostro Paese. La mostra dal titolo “Un Paese da ricostruire”, ha presentato documenti originali, lettere, fotografie, testimonianze, nonché cimeli dei partigiani e dei cittadini che hanno vissuto la fine della Seconda guerra mondiale e la caduta del Nazifascismo. Grazie alle spiegazioni delle guide e ai materiali esposti, gli alunni hanno potuto comprendere quanto fosse stato difficile vivere in quegli anni e quanto coraggio sia stato necessario.

È stata messa in rilievo l’importanza della memoria storica (documenti, voci e ricordi delle persone) come percorso arricchente per un viaggio nel passato e per riflettere sul valore della libertà e della pace.

Nella foto, una scatola di cioccolato Usa, post bellica.

