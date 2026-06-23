La madre non gli paga l’affitto per il campus universitario, lui si lancia con l’auto dentro la piscina

Bangkok – Una lite familiare sull’affitto si è conclusa in modo drammatico quando un uomo di 29 anni si è lanciato alla guida della sua auto dentro una piscina del campus universitario dopo che la madre si era rifiutata di pagare il suo appartamento. Secondo quanto riportato dal Bangkok Post, l’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. L’episodio è avvenuto presso l’Università Chulalongkorn di Bangkok nelle prime ore di ieri.

Gli agenti della stazione di polizia di Pathumwan sono stati allertati dell’incidente intorno alle 5:45 del mattino, dove hanno trovato l’auto sommersa nell’acqua. L’autista, che era l’unico occupante del veicolo, è stato tratto in salvo dai soccorritori e successivamente trasportato all’ospedale Charoenkrung Pracharak.

Le prime indagini della polizia hanno rivelato che l’incidente è scaturito da una lite con la madre riguardo al costo dell’affitto di un appartamento.

Le motivazioni

Secondo gli inquirenti, l’uomo si è sentito stressato e frustrato dopo che la madre si è rifiutata di pagare i 27.000 baht (circa 716 euro) al mese richiesti per l’affitto. Secondo la polizia, l’uomo si è poi diretto verso il campus dell’Università Chulalongkorn e verso la piscina. Le guardie di sicurezza hanno tentato di fermarlo prima che raggiungesse l’acqua, ma secondo gli agenti l’uomo ha accelerato sfondando una barriera e l’auto è finita sommersa nella piscina.

Indagini sullo stato mentale del ragazzo

Le immagini provenienti dal luogo dell’incidente mostravano il veicolo quasi completamente sommerso, mentre le squadre di soccorso lavoravano intorno alla pozza d’acqua dopo l’alba. Le autorità stanno continuando le indagini sull’incidente, esaminando tra l’altro lo stato mentale dell’uomo e le possibili motivazioni che lo hanno spinto a gettarsi in acqua con l’auto. Non sono stati segnalati altri feriti.

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