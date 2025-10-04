La maestra d’asilo licenziata perché è su OnlyFans: “Lavoro anche 5 ore di fila. Si guadagna bene”

Treviso – Elena Maraga, 29 anni, trevigiana, insegnava in una scuola materna ed è stata allontanata: «Questa vita mi piace, tornare indietro non sarà facile».

È stata licenziata dall’asilo cattolico in cui faceva la maestra, in provincia di Treviso, perché alcuni genitori avevano scoperto che aveva un account su OnlyFans. Ma se le vicissitudini legali con la scuola, ora risolte, sono ormai alle spalle, per la 29enne veneta il lavoro come creator di contenuti per adulti sul «sito blu» invece prosegue ed è diventato una professione a tutti gli effetti.

Al Corriere della Sera racconta: «A settembre ho avuto circa 1.500 abbonati, ma ad agosto, ad esempio, erano scesi perché tante persone erano in vacanza».

«Si guadagna bene. Però è tutto rapportato a ciò che si è disposti a fare. Quando ci si ferma o si pubblicano sempre gli stessi contenuti, allora anche i guadagni si fermano. Bisogna lavorare molto anche sugli altri social per far arrivare il traffico su OnlyFans, quindi io faccio progetti fotografici e di recente ho fatto una cosa che sognavo da tanto, cioè realizzare un calendario per il 2026».

Quante ore al giorno lavora?

«Magari alcuni giorni passo cinque ore filate chiusa in camera, altri lavoro soltanto un’ora. Circa una volta a settimana, soprattutto la sera, faccio le live, 40 minuti in cui mi collego in webcam e chi paga un pass per entrare mi vede in diretta».

Lei ha un compagno?

«No, ma sono io, in primis, che al momento non ne voglio sapere e sono felice di concentrarmi su di me. Però ci sono un sacco di ragazze che conosco che sono fidanzate, pur facendo queste cose».

Dovesse un giorno avere dei figli, sarebbe a suo agio nello spiegare che cosa fa?

«Quella è l’unica cosa su cui a volte mi soffermo. Al momento non credo di volere figli, però ho 29 anni e mi dico che se magari fra cinque anni cambierò idea, ci sarà questo aspetto di cui tenere conto. Credo che spiegherò la mia storia in maniera trasparente, e spero anche che il mondo si evolva, in modo che certe cose non siano più così scandalose».

Si è mai sentita a maggior rischio di approcci sgraditi?

«In verità mi succede il contrario. Quando esco con le mie amiche, vedo proprio che molti ragazzi fanno fatica ad avvicinarsi. Mi è stato anche detto: “Ti considero inarrivabile”. Non capiscono che la mia vita e il mio lavoro sono due cose diverse. Su OnlyFans ci sono gli uomini che mi chiedono di incontrarci dal vivo e io rispondo che assolutamente no, rimane tutto lì. Ma ricevere avance strane non mi è mai capitato e spero non capiti».

Ha perso degli amici da quando fa questo lavoro?

«No, le mie amicizie sono rimaste le stesse di prima. La famiglia è stato l’unico tasto dolente perché è stato difficile spiegare quel che faccio. Ancora non lo condividono, però lo accettano. Anzi, abbiamo un bellissimo rapporto».

