La Meerkat cade sul più bello: sconfitta 51-49, la PGS Catania vola in Serie C

Scicli – Non è bastato il fattore campo, né una stagione da protagonisti per coronare il sogno promozione.

Nella decisiva gara dei playoff DR1, la Meerkat Scicli si arrende alla PGS Catania con il punteggio di 51 a 49, dicendo addio alla Serie C dopo una partita al cardiopalma.

In un palazzetto gremito e carico di aspettative, i “suricati” non sono riusciti a esprimere il gioco brillante che li ha contraddistinti per tutta la stagione.

La squadra di Gebbia è apparsa fin da subito tesa, con numerosi errori al tiro e una produzione offensiva ben al di sotto della media stagionale di oltre 80 punti.

A funzionare è stata solo la difesa, solida e presente per tutta la gara (solo 51 punti subiti), ma non sufficiente a colmare le difficoltà in attacco.

Merito anche della PGS, che ha messo in campo una difesa sempre aggressiva e organizzata, credendoci fino in fondo nonostante i pronostici sfavorevoli.

Dopo una gara punto a punto, i padroni di casa sembravano in controllo a tre minuti dal termine con un vantaggio di +5, ma un blackout improvviso – tre palle perse consecutive – ha riaperto la sfida e permesso agli ospiti di completare la rimonta.

Tanta la delusione e il rammarico nello spogliatoio e tra i tifosi: dopo una stagione vissuta quasi sempre al vertice, il sogno promozione si è infranto sul più bello.

Per la società è il momento della riflessione: capire cosa non ha funzionato e ripartire con lucidità e determinazione, con l’obiettivo di tornare più forti e competitivi.

Tabellini:

Turtinen 18,

Sorrentino 14,

Lonatica 8,

Vigoriti 5,

Boiardi 4,

Cannizzaro 2,

Guastella,

Marcovic,

Giannone ne

Romeo ne

La Rocca ne,

Iacono ne

