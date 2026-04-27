La mia colica renale e la gratitudine ai medici dell’ospedale di Gela

Gela – Alla cortese attenzione del Direttore di Ragusanews.

Con la presente desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento per l’eccellente cure e l’assistenza ricevuta presso la struttura ospedaliera di Gela in data 15/04/2026 a causa di una acuta colica renale.

In un momento di forte sofferenza fisica e vulnerabilità, ho avuto la fortuna di incontrare un team di professionisti straordinari. Desidero elogiare non solo l’elevata competenza clinica e la rapidità d’intervento, ma soprattutto la componente umana, la gentilezza e la costante attenzione che mi sono state riservate.

Spesso si sente parlare di malasanità , ma la mia esperienza presso l’ospedale di Gela testimonia l’assistenza di una realtà, fatta di persone che svolgono il propio lavoro con dedizione e profondo rispetto per il paziente.

Estendo questo ringraziamento al personale di turno quel giorno al pronto soccorso alla dottoressa Caruso Milena al Dottore Guttadauro Davide, allo staff della Radiologia e al Dottore Di Falco Michele e al suo collega.

Con stima e gratitudine:

Francesco S.

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