La mia paura di fare un incidente frontale lungo un cantiere a Vittoria. VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo

Vittoria -Gentile redazione di RagusaNews,

vi scrivo per segnalare una situazione di grave e continuo pericolo stradale presso il cantiere della SP18, nel territorio di Vittoria.

Nel tratto interessato dai lavori, il semaforo temporaneo viene sistematicamente ignorato da numerosi automobilisti, con frequenti passaggi con il rosso e concreto rischio di collisioni frontali.

Alla presente allego registrazione dash cam, nel quale si vedono chiaramente diversi veicoli che mettono in pericolo chi procede regolarmente nel senso opposto.

Ho già inviato formale segnalazione tramite PEC agli uffici comunali competenti, ma la situazione continua a ripetersi quotidianamente.

Personalmente vivo questa realtà con forte disagio.

Sono andato via da Palermo per trasferirmi a Ragusa, cercando un contesto più civile e vivibile.

Purtroppo, per vari motivi, sono costretto spesso a recarmi a Vittoria, dove il livello di caos stradale, violazioni della segnaletica e aggressività alla guida ricorda fin troppo quello che avevo cercato di lasciarmi alle spalle.

Con amarezza mi viene ormai da dire:

“Quando mi manca il degrado di Palermo vado a Vittoria”.

Spero possiate dare attenzione pubblica a questa vicenda prima che accada un incidente grave, o magari anche un’aggressione, visto il clima di tensione che si respira quotidianamente in quel comune.

Cordiali saluti

Carmelo O.

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