Lentini – È notte fonda sulla piana di Catania quando la pista della Naval Air Station di Sigonella si illumina per accogliere il rientro di una delle missioni più lunghe e delicate degli ultimi mesi. Alle 23:11 UTC del 17 novembre, il Northrop Grumman RQ-4D Phoenix della NATO, matricola militare MM-AV-SA0017 e nominativo radio MAGMA10, tocca l’asfalto della base siciliana dopo quasi ventidue ore continuative di volo.

Una prova di resistenza operativa per l’installazione etnea, cominciata all’alba dello stesso giorno, quando alle 01:32 UTC lo stesso velivolo a pilotaggio remoto aveva lasciato la medesima pista per instradarsi sulle rotte d’alta quota. Elemento distintivo dell’operazione è stato il rigoroso riserbo: per gran parte della missione, infatti, il drone da ricognizione ha volato con il transponder ADS-B disattivato, sottraendosi alla visibilità dei sistemi civili e rendendo impossibile una ricostruzione puntuale della rotta o l’identificazione precisa dei settori sorvegliati.

Come segnalato dal portale itamilradar.com sulla base dei dati disponibili, l’assenza di tracciamenti commerciali continuativi non consente di determinare con certezza l’itinerario del velivolo decollato dalla Sicilia, lasciando aperte diverse ipotesi sul teatro operativo raggiunto durante le ventidue ore di volo.

La base di Sigonella si conferma così piattaforma cardine della capacità di ricognizione strategica dell’Alleanza Atlantica nel Mediterraneo, grazie a aeromobili ad altissima quota e lunghissima autonomia progettati per acquisire immagini e segnali elettronici su vastissime distanze senza avvicinarsi a spazi aerei contesi. L’attenzione attorno a questa missione è accresciuta dalle recenti attività di sorveglianza sull’area del Mar Nero, lungo il fianco orientale della NATO e in prossimità di territori sotto controllo russo.

A rafforzare l’interesse contribuisce la coincidenza temporale: il decollo dalla Sicilia è avvenuto poche ore dopo l’attacco ucraino del 16 novembre contro il ponte di Kerch. Sebbene gli orari escludano che l’UAV partito da Sigonella abbia potuto osservare la fase iniziale dell’azione, la sua eccezionale autonomia avrebbe consentito di seguire gli sviluppi successivi, dal possibile riposizionamento delle forze russe alle reazioni dei sistemi di difesa aerea.

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